Армения передала Азербайджану окончательный проект соглашения о мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван передал Баку окончательный проект соглашения о мире. На заседании правительства он отметил, что документ также получат страны Минской группы ОБСЕ.

Армения вчера завершила работу очередного этапа проекта соглашения о мире и установления отношений с Азербайджаном и наши предложения переданы Азербайджану. Передан проект окончательного, полного варианта соглашения с нашими предложениями, — сказал Пашинян.

Ранее главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили важность скорейшего возобновления работы по осуществлению трехсторонних договоренностей, в том числе согласование параметров мирного договора между Баку и Ереваном.

Представитель МИД России Мария Захарова сказала на еженедельном брифинге, что трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении являются основой для нормализации отношений Баку и Еревана. Она подчеркнула, что не должно быть других форматов, которые могут подорвать договоренности. Так она прокомментировала заинтересованность армянского руководства в запуске нового формата сотрудничества Баку — Ереван — Тбилиси.