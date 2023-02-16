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20 минут назад

Армения передала Азербайджану окончательный проект соглашения о мире

News.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван передал Баку окончательный проект соглашения о мире. На заседании правительства он отметил, что документ также получат страны Минской группы ОБСЕ.

Армения передала Азербайджану окончательный проект соглашения о мире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Армения вчера завершила работу очередного этапа проекта соглашения о мире и установления отношений с Азербайджаном и наши предложения переданы Азербайджану. Передан проект окончательного, полного варианта соглашения с нашими предложениями, — сказал Пашинян.

Ранее главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили важность скорейшего возобновления работы по осуществлению трехсторонних договоренностей, в том числе согласование параметров мирного договора между Баку и Ереваном.

Представитель МИД России Мария Захарова сказала на еженедельном брифинге, что трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении являются основой для нормализации отношений Баку и Еревана. Она подчеркнула, что не должно быть других форматов, которые могут подорвать договоренности. Так она прокомментировала заинтересованность армянского руководства в запуске нового формата сотрудничества Баку — Ереван — Тбилиси.

В мире,Никол Пашинян,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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