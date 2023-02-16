Появилось видео внезапной вспышки огня рядом с главой Минздрава Турции

Неожиданная вспышка огня произошла рядом с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджы во время посещения им зоны землетрясений. Видеозапись инцидента появилась в четверг, 16 февраля.

На кадрах видно, как во время общения с медиками рядом с главой турецкого Минздрава происходит небольшой взрыв, а затем пожар.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 35 418 человек. Землетрясение 6 февраля по числу жертв стало самой разрушительной природной катастрофой в истории страны, превзойдя аналогичный катаклизм 1939 года.

До этого заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что Совбез организации предпринимает попытки определить масштаб гуманитарных потребностей Турции и Сирии.