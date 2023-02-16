Глава МИД Израиля приехал в Киев

Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл в Киев утром 16 февраля - это первый визит израильского официального лица в страну с начала украинского кризиса. Об этом сообщает Haaretz.

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Коэн, приглашенный в Киев своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, посетит Бучу, возложит венок в Бабьем Яру и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил Haaretz, что встреча с Зеленским не состоится, если Коэн приедет на Украину «с пустыми руками» - то есть не согласившись выполнить хотя бы запросов Киева.

Эти запросы включают экономическую помощь в виде кредита в полмиллиарда долларов, дипломатические и гуманитарные жесты (в частности, поддержку предстоящего голосования в ООН по «формуле мира» Зеленского) и военную помощь. В октябре МИД Украины направил Израилю подробный список систем ПВО, которые Киев хочет приобрести.

По данным Haaretz, во время визита Коэн гарантирует поддержку инициативы Зеленского в ООН и подтвердит поддержку Израилем территориальной целостности Украины, но «сделает это без явного осуждения России и ее действий».