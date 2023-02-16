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38 минут назад

Глава МИД Израиля приехал в Киев

Мария Иванова

Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл в Киев утром 16 февраля - это первый визит израильского официального лица в страну с начала украинского кризиса. Об этом сообщает Haaretz.

Глава МИД Израиля приехал в Киев
Фото: Wikipedia commonsWikipedia commons

Коэн, приглашенный в Киев своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, посетит Бучу, возложит венок в Бабьем Яру и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил Haaretz, что встреча с Зеленским не состоится, если Коэн приедет на Украину «с пустыми руками» - то есть не согласившись выполнить хотя бы запросов Киева.

Эти запросы включают экономическую помощь в виде кредита в полмиллиарда долларов, дипломатические и гуманитарные жесты (в частности, поддержку предстоящего голосования в ООН по «формуле мира» Зеленского) и военную помощь. В октябре МИД Украины направил Израилю подробный список систем ПВО, которые Киев хочет приобрести.

По данным Haaretz, во время визита Коэн гарантирует поддержку инициативы Зеленского в ООН и подтвердит поддержку Израилем территориальной целостности Украины, но «сделает это без явного осуждения России и ее действий».

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский ранее заявлял, что его страна активно помогает Киеву, «но не переходя красные линии», связанные со сложной ситуацией на Ближнем Востоке. Бродский отмечал, что Россия играет важную роль в этом регионе и часть жизненно важных интересов Израиля зависит от диалога с РФ.

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