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32 минуты назад

Си Цзиньпин принял приглашение Раиси посетить Иран

ТАСС

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе визита в Пекин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить исламскую республику. Глава КНР принял приглашение, говорится в опубликованном в четверг совместном заявлении двух лидеров.

Си Цзиньпин принял приглашение Раиси посетить Иран
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Президент Раиси пригласил председателя Си Цзиньпина посетить Иран с государственным визитом. Председатель Си Цзиньпин с удовольствием принял [это] приглашение и выразил готовность посетить Иран в удобное время", - приводит текст заявления Центральное телевидение Китая.

Главы двух государств подчеркнули в совместном заявлении готовность поддерживать тесные контакты и углублять всестороннее стратегическое партнерство между КНР и Ираном. Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере политики, безопасности, экономики, культуры и образования. Пекин и Тегеран подтвердили приверженность принципу невмешательства во внутренние дела других стран.

Раиси 16 февраля завершает трехдневный официальный визит в Китай, он прибыл в Пекин 14 февраля по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

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