Южная Корея впервые за шесть лет объявила КНДР «врагом»

Минобороны Южной Кореи впервые за шесть лет назвало северокорейский режим и вооруженные силы страны «врагом» в своей ежегодном докладе - «Белой книге обороны». Об этом сообщает Yonhap.

«Поскольку Север определил нас как «несомненного врага» на пленарном заседании ЦК правящей партии в декабре 2022 года и продолжает представлять военную угрозу, не отказываясь от своей ядерной программы, северокорейский режим и его военные - наш враг», - подчеркивается в документе.

Также Минобороны привело новую оценку - о выросшем (с 50 до 70 килограммов) запасе плутония у Пхеньяна. Для изготовления одной ядерной бомбы требуется около шести килограммов плутония.

Yonhap подчеркивает, что характер заявлений южнокорейских военных изменился при консервативной администрации президента Юн Сок Ёля, созданной в мае прошлого года. Юн вступил в должность в мае 2022-го, пообещав жестко противостоять провокациям Северной Кореи и «добиться мира с помощью силы».

Южная Корея уже объявляла КНДР «врагом» в «Белой книге» в 1995 году после того, как официальный представитель Пхеньяна пригрозил превратить Сеул в «море огня». В версии доклада от 2004 года выражение было заменено на «прямая военная угроза» на фоне примиренческих настроений.

К маркировке «враг» Сеул вернулся в 2010 году, обвинив Северную Корею в атаке на корвет «Конан» (на подлодке погибли 46 моряков). «Врагом» КНДР оставалась до издания доклада 2016 года.

Описание КНДР как врага исчезло в выпуске «Белой книги» в 2018 году при либеральной администрации Мун Чжэ Ина, которая пыталась способствовать межкорейскому примирению.

Осенью 2022 года Северная Корея официально подтвердила, что обладает ядерным оружием. В КНДР утверждают, что способны поразить этим оружием территорию США.