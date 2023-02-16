Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску транспорта

Литва уведомила Белоруссию о прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного погранкомитета Белоруссии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По их информации, служба охраны госграницы при МВД Литвы в одностороннем порядке прекратила взаимодействие с таможенными и пограничными службами Белоруссии по обеспечению бесперебойного потока транспорта и увеличению пропускной способности автодорожных КПП. Причины такого решения литовская сторона не объяснила.

В погранкомитете Белоруссии отметили, что страны сотрудничали на основании документа, который был подписан в ноябре 2019 года.