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56 минут назад

Госсекретарь США Блинкен посетит Турцию на фоне землетрясения

Lenta.ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Турцию в рамках гумпомощи, оказываемой Вашингтоном, в связи с разрушительным землетрясением. Об этом сообщает Bloomberg.

Госсекретарь США Блинкен посетит Турцию на фоне землетрясения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ведущий дипломат США 19 февраля посетит авиабазу Инджирлик, которая служит центром оказания гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Он встретится с высшим турецким руководством в Анкаре, чтобы обсудить поддержку США после землетрясения, «а также пути дальнейшего укрепления нашего партнерства [с Турцией] как с ценным союзником по НАТО».

Блинкен отправится в Турцию из Германии, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и встретится с главным дипломатом КНР Ван И. После этого он отправится в Грецию для встречи с высшим руководством страны.

Два землетрясения в Турции магнитудой 7,8 и 7,7, начавшиеся 6 февраля, стали сильнейшими в стране с 1939 года и затронули несколько районов Сирии, а также Ливан, Ирак и Кипр.

14 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, называя сроки завершения спасательных операций после землетрясений в стране, пообещал, что они будут продолжаться до тех пор, пока спасатели не извлекут из-под завалов последнего выжившего человека.

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