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1 час назад

Американский чиновник удалил фото нашивки с Бандерой из-за реакции в Польше

Газета.Ru

Старший политический советник Комиссии по безопасности США Пол Массаро удалил пост, в котором он опубликовал фото нашивки с украинским националистом Степаном Бандерой. Об этом он написал в своем Twitter.

Чиновник из США удалил фото нашивки с Бандерой из-за реакции в Польше
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он добавил, что удалил пост по просьбе друга.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что при первой встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем напомнит ему о недопустимости прославления лидера Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) Степана Бандеры.

Верховная рада Украины опубликовала в Twitter информацию о дне рождении Бандеры. Отвечая на вопрос о реакции польских властей на эту публикацию, Моравецкий подчеркнул, что считает такие действия недопустимыми.

Польшу возмутили слова украинского посла о Бандере

До этого власти украинского Изюма сообщили о переименовании улиц Пушкинской и Суворова в честь Бандеры и Петлюры.

В мире,Матеуш Моравецкий,Степан Бандера,Верховная Рада,
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