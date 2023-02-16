Чиновник из США удалил фото нашивки с Бандерой из-за реакции в Польше

Старший политический советник Комиссии по безопасности США Пол Массаро удалил пост, в котором он опубликовал фото нашивки с украинским националистом Степаном Бандерой. Об этом он написал в своем Twitter.

Он добавил, что удалил пост по просьбе друга.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что при первой встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем напомнит ему о недопустимости прославления лидера Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) Степана Бандеры.

Верховная рада Украины опубликовала в Twitter информацию о дне рождении Бандеры. Отвечая на вопрос о реакции польских властей на эту публикацию, Моравецкий подчеркнул, что считает такие действия недопустимыми.