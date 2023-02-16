В Японии разразился скандал вокруг суши — подростки приходят в рестораны с конвейером и портят чужую еду. Акции крупнейшей сети кайтэн-дзуси Sushiro упали, компания срочно принимает защитные меры. Что такое «суши-терроризм», о котором СМИ пишут с начала февраля — в материале «Газеты.Ru».

Конвейерные суши-бары Японии (Kaitenzushi), визитная карточка страны, оказались под угрозой закрытия из-за подросткового флешмоба — блогеры приходят в рестораны и портят чужую еду (в заведениях кайтэн-дзуси блюда движутся по общему конвейеру — прим. «Газеты.Ru»).

Ролики с хэштегом #sushiterrorism мгновенно становятся вирусными. Самый популярный клип набрал в Twitter 40 млн просмотров.

На видео подросток облизывает ободок открытой бутылки с соевым соусом для гостей и ставит ее обратно на общий конвейер.

На другом видео молодой человек облизывает палец и касается им двух суши — которые он не заказывал.

Другие суши-террористы кладут васаби на проезжающие по ленте кусочки суши и облизывают ложки из общей баночки с зеленым чаем.

Реакция на ролики

Индустрия кайтэн-дзуси в Японии огромна — она оценивается в 740 млрд йен ( $5,7 млрд), поэтому флешмоб вызвал бурю негодования, отмечает The Guardian. В связи с волной суши-терроризма полиция уже проводит свое расследование.

Из-за роликов сильно упали акции самой популярной сети Sushiro. Видео, снятое в филиале сети в Гифу, «уронило» ценные бумаги материнской компании ресторана почти на 5% — за один день.

«Я больше никогда не смогу ходить в суши-рестораны с конвейерной лентой», — говорится в комментарии под одним из клипов.

Администрация Sushiro сразу же изменила правила: все соусы и посуду посетители должны забирать в пункте обслуживания. Сеть Kura Sushi планирует установить камеры над конвейерными лентами для наблюдения за гостями, передает CNN. Компания еще в 2019 году оборудовала свои конвейерные ленты камерами, которые используют искусственный интеллект для сбора данных о том, какие виды суши выбирают покупатели и сколько тарелок предназанчается для каждого из столов.

«На этот раз мы хотим развернуть наши камеры с искусственным интеллектом, чтобы отслеживать, кладут ли клиенты на тарелки суши, которые они взяли руками», — рассказал представитель Kura Sushi.

«Мы уверены, что сможем модернизировать уже имеющиеся у нас системы, чтобы справиться с ситуацией», — заверил он.

20-летняя музыкантша Луна Ватанабэ из Токио отметила, что была потрясена видео. «Омотэнаси (гостеприимство) является важным коммерческим аргументом в Японии, поэтому я думаю, что это непростительно», — цитируют ее слова СМИ.

О плюсах

Другие, наоборот, нашли плюсы в происходящем флешмобе, резко сократившем число посетителей. «Это не проблема — наоборот, теперь в очереди будет меньше людей, поэтому мне больше не нужно будет делать заказ, чтобы пойти и поесть, даже в выходные», — говорит фотограф Тэцуя Ханеда.

«Я всегда хотел пойти в Суширо, но не мог, потому что там всегда многолюдно», — пишет в Twitter японский певец Юя Тегоши.

Видео суши-террористов, по-видимому, являются продолжением тренда японского YouTube, известного как «мейваку-дога» или «неприятные видео». Ютуберы снимают такие ролики только для того, чтобы привлечь внимание к проблеме. Некоторые, например, показывают, как они едят неоплаченную еду в супермаркете или ходят без маски во время пандемии. Теперь такие видео перебираются с YouTube в Twitter и TikTok.