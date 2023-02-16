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49 минут назад

Китай готов работать над урегулированием на Украине, заявил дипломат

Елена Прошина

Китай готов сотрудничать с международным сообществом для скорейшего завершения военного конфликта между Россией и Украиной. Такое заявление сделал член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.

Китай готов работать над урегулированием на Украине, заявил дипломат
Фото: ТАССТАСС

Издание напоминает, что Ван И с 14 по 22 февраля находится в турне по всей Европе. Он планирует нанести визит в Италию, Францию, Россию, Венгрию, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отмечается в сообщении китайского внешнеполитического ведомства по итогам встречи во Франции, стороны обсудили ситуацию на Украине и обменялись мнениями по этому поводу.

Ван И заявил, что КНР в ситуации с противостоянием России и Украины занимает «справедливую и объективную позицию» и стремится содействовать урегулированию конфликта и проведению мирных переговоров. Дипломат подчеркнул, что Китай признает Францию, как крупное и независимое государство. Ван И также выразил готовность сотрудничать с международным сообществом для поиска политического решения конфликта на Украине и скорейшего прекращения боевых действий.

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