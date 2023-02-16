ФБР обыскало университет Делавера в рамках дела о секретных бумагах Байдена

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США дважды провели обыски в университете Делавэра в рамках расследования по делу о секретных документах, имеющих отношение к президенту Джо Байдену. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на осведомленный источник.

Фото: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

По его данным, обыски прошли в течение последних нескольких недель в разные дни при согласии и сотрудничестве со стороны юристов Байдена. Источник утверждает, что в обоих случаях сотрудники ФБР изъяли ряд материалов, которые не относятся к категории секретных. Сейчас их изучают специалисты бюро.

CNN отмечает, что Белый дом, а также пресс-секретарь адвоката президента Молли Левинсон отказались комментировать информацию об обысках.

Напомним, в январе в частном доме Байдена в городке Уилмингтон были найдены секретные документы. До этого доверенные лица президента обнаружили секретные бумаги в кабинете Байдена в аналитическом центре Penn Biden Center, а позже и в гараже президента.