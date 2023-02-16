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19 минут назад

Остин: Пентагон продолжит настаивать на сохранении каналов связей с КНР открытыми

Газета.Ru

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжат побуждать Китай сохранять открытыми каналы коммуникаций по линии военных после инцидента со сбитым над Атлантикой китайским аэростатом. Об этом сообщает РИА Новости.

Остин: Пентагон продолжит настаивать на сохранении каналов связей с КНР открытыми
Фото: Susan Walsh/APSusan Walsh/AP

По его словам, когда что-то происходит, китайская сторона, как правило, закрывает каналы коммуникаций по военной линии.

"Я считаю это опасным, однако это не остановит меня от того, чтобы побуждать их сохранять открытыми каналы связи. Я считаю, что это будет правильным", — заявил Остин.

Ранее стало известно, что основной советник американского президента Джо Байдена по КНР Лора Розенбергер планирует уйти в отставку на фоне инцидента с обнаружением в воздушном пространстве США нескольких аэростатов. Американские военные за последние несколько дней сбили в воздушном пространстве США четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, перехваченный над Атлантикой.

Вашингтон заявил, что шар запущен китайской стороной с целью шпионажа. МИД КНР подчеркивал, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Внешнедипломатическое ведомство также сообщило, что американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали над Китаем с 2022 года.

В мире,Ллойд Остин,Джозеф Байден,Пентагон,
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