Экс-разведчица США рассказала о главном опасении США в конфликте на Украине

— Это бесконечный конфликт, который превращается в очередной Афганистан. Сейчас для Пентагона самое время задуматься, какова его конечная цель. У нас нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта. Пора уже отнестись всерьез к тому, что происходит. Если этот конфликт не прекратится в ближайшее время, то он разорвет Европу на куски, — заявила она в эфире канала Fox News, который размещен на Youtube.