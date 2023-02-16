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51 минуту назад

Бывший офицер Пентагона Коффлер заявила, что конфликт на Украине может разорвать Европу

Вечерняя Москваиещё 1

Конфликт на Украине может скатиться в бесконтрольное обострение, в которое окажутся втянутыми и сами Соединенные Штаты Америки. Такое мнение высказала американский офицер военной разведки в отставке Ребекка Коффлер.

Экс-разведчица США рассказала о главном опасении США в конфликте на Украине
Фото: defense.govdefense.gov

— Это бесконечный конфликт, который превращается в очередной Афганистан. Сейчас для Пентагона самое время задуматься, какова его конечная цель. У нас нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта. Пора уже отнестись всерьез к тому, что происходит. Если этот конфликт не прекратится в ближайшее время, то он разорвет Европу на куски, — заявила она в эфире канала Fox News, который размещен на Youtube.

Коффлер считает, что украинский кризис обнажил неспособность Пентагона и администрации президента США Джо Байдена строить планы на перспективу. Она обвинила руководство страны в том, что Штаты поставляют украинскому режиму оружие на миллиарды долларов, но никто не указал «конкретных и достижимых целей» в этом конфликте.

Американский полковник Дуглас Макгрегор назвал бессмысленным призыв главы Пентагона Ллойда Остина нарастить поставки вооружений украинским властям, так как у США нет боеприпасов. Он отметил, что западные страны тоже испытывают дефицит мощностей для воспроизводства необходимого объема вооружений.

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