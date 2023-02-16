Вучич отреагировал на протест праворадикальной оппозиции

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал угрозы протестующей праворадикальной оппозиции в Белграде и обвинения в готовности последовать политике западных государств. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеканал TV Pink.

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Президент считает, что протестующие настроены против народа Сербии, так как своими действиями только нанесли вред окружающим. Он подчеркнул, что митингующим не удастся разрушить страну угрозами и ложью, так как Сербию нельзя уничтожить «несколькими ружьями и связями в другом государстве». Вучич считает, что протестующие используют патриотизм в качестве оправдания своим противозаконным поступкам.

Ранее в Сербии прошел митинг перед резиденцией президента в центре Белграда. У многих протестующих в руках были российские флаги, они обвиняли Вучича в готовности последовать примеру западных стран и призвать Россию к ответу за военный конфликт с Украиной. Некоторые активисты угрожали главе Сербии расправой и уверяли, что могут зайти гораздо дальше, чем учинить беспорядки.