Вучич отреагировал на протест праворадикальной оппозиции

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал угрозы протестующей праворадикальной оппозиции в Белграде и обвинения в готовности последовать политике западных государств. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеканал TV Pink.
Президент считает, что протестующие настроены против народа Сербии, так как своими действиями только нанесли вред окружающим. Он подчеркнул, что митингующим не удастся разрушить страну угрозами и ложью, так как Сербию нельзя уничтожить «несколькими ружьями и связями в другом государстве». Вучич считает, что протестующие используют патриотизм в качестве оправдания своим противозаконным поступкам.
Ранее в Сербии прошел митинг перед резиденцией президента в центре Белграда. У многих протестующих в руках были российские флаги, они обвиняли Вучича в готовности последовать примеру западных стран и призвать Россию к ответу за военный конфликт с Украиной. Некоторые активисты угрожали главе Сербии расправой и уверяли, что могут зайти гораздо дальше, чем учинить беспорядки.
До этого глава США Джо Байден предложил Александру Вучичу призвать Россию к ответу за боевые действия на территории Украины. Американский лидер считает необходимым объединить силы, чтобы продолжать оказывать поддержку Киеву и противостоять России.