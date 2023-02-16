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19 минут назад

В США заявили о провале поддержки ВСУ после признания Германии

Lenta.ruиещё 7

Обозреватель Арне Делфс заявил, что признание Германии касательно танков, которые должна получить Украина, указывает на провал поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в статье для издания Bloomberg.

В США заявили о провале поддержки ВСУ после признания Германии
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о заявлении главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, отметил Делфс. По мнению журналиста, слова министра «ознаменовали собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели».

Также Писториус упоминал, что Польша подготовила к отправке на Украину около 30 танков Leopard 2 A4, напомнил обозреватель. Однако многие из них «находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, прежде чем их можно будет применить».

15 февраля Борис Писториус выразил мнение, что Киев получит меньшее количество обещанных танков Leopard 2. По его словам, западные союзники «изо всех сил» пытаются собрать два полных батальона машин для отправки Киеву.

В мире,Борис Писториус,
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