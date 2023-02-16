Министр обороны Британии посоветовал ВСУ экономнее использовать боеприпасы

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил в беседе с Times Radio, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо научиться экономнее использовать боеприпасы, как это делают армии стран НАТО.

Фото: Luka Dakskobler/Global Look Press Luka Dakskobler/Global Look Press

"Русский или советский способ ведения боя состоит в [применении] очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами", - сказал министр.

По его словам, армии стран Запада и Североатлантического альянса "никогда не ведут бой таким образом". "Украина использует огромное количество боеприпасов, чтобы защитить себя. Частично из-за этого мы обучаем их ведению боя по западному образцу", - указал Уоллес. По информации газеты The Daily Telegraph, ВСУ совершают порядка 6 тыс. артиллерийских выстрелов в сутки, что превышает возможности Запада по утолению появляющегося у Украины "снарядного голода".

Как заявил эксперт лондонского Международного института стратегических исследований Бастиан Гигерих, что европейские страны могут выпускать около 300 тыс. тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм в год. Однако, по его мнению, производственные мощности Европы позволяют увеличить эти показатели на 50% в "относительно быстрые сроки".