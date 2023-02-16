ЕП планирует принять резолюцию с призывом поставить Киеву истребители

Депутаты Европейского парламента намереваются принять резолюцию к первой годовщине вооруженного конфликта между Россией и Украиной. В ней они призовут к созданию специального трибунала по Украине, увеличению поставок военной помощи Киеву и ужесточению санкций против РФ. Голосование по резолюции запустят в ходе пленарной сессии во Франции в четверг, передает РИА Новости со ссылкой на финальный проект документа на сайте Европейского парламента.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как говорится в сообщении, голосование состоится в четверг в 12.00 по местному времени (14.00 мск). Резолюции Европейского парламента по вопросам внешней политики не могут обязать другие европейские институты юридически, однако мнение евродепутатов не рекомендуется игнорировать.

В документе указано, что депутаты намерены призвать страны Европейского союза продолжать, наращивать и ускорять поставки военной помощи Киеву, в том числе передовые системы противовоздушной обороны и танки. Они также убеждены в необходимости рассмотреть возможность поставок вертолетов, истребителей, боеприпасов и ракетных систем.