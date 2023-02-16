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40 минут назад

СМИ: США заинтересовались историей въезда в Аргентину беременных россиянок

Елена Прошина

Вашингтон обратился в суд Аргентины с просьбой предоставить информацию по делу о въезде в страну беременных россиянок. Об этом сообщает газета La Nacion со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

США заинтересовались историей въезда в Аргентину беременных россиянок
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в статье, информацию по этому делу запросило Министерство внутренней безопасности (МВБ) США. Их заинтересовало расследование федерального суда Аргентины о въезде в страну беременных гражданок России.

«Эта тема может превратиться в дело, касающееся США. Доступ к аргентинскому паспорту дает возможность получения визы в США на срок до 10 лет», — пишет издание.

Ранее миграционная служба Аргентины задержала в аэропорту шесть беременных россиянок и пыталась отказать им во въезде в страну. Их подозревали во лжи о заявленной цели визита. Однако женщины смогли отстоять свое право на посещение Аргентины в суде. Миграционная служба Аргентины стала приостанавливать и отменять действие вида на жительство граждан России, которые получили его из-за рождения ребенка, но при этом не остались жить в стране.

Власти Аргентины также ведут расследование в отношении агентств, которые помогали гражданам РФ с родами в Аргентине и получением местных документов.

Издание напоминает, что ребенок, рожденный в Аргентине, автоматически получает гражданство этой страны. Его родители также могут претендовать на аргентинский паспорт.

В мире,Департамент внутренней безопасности США,
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