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22 минуты назад

Для чего НАТО пересматривает свои принципы

Парламентская газета

В Брюсселе завершилась встреча министров обороны стран НАТО. Как заявил в начале мероприятия генсек НАТО Йенс Столтенберг, их основная задача — утвердить новые принципы военного планирования Североатлантического альянса. «Парламентская газета» спросила эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергея Ермакова, почему именно сейчас натовцы озаботились разработкой новых концептуальных документов.

Для чего НАТО пересматривает свои принципы
Фото: © REUTERS/Ints Kalnins © REUTERS/Ints Kalnins

Война в Европе расценивается как вероятная

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Как отметил эксперт РИСИ, в настоящее время в НАТО считают вполне реальной возможность начала широкомасштабного военного конфликта на территории Европы. «Соответственно, увеличивается риск задействования 5-й статьи устава организации, и Североатлантический альянс должен быть готов к этим действиям», — отметил Ермаков.

Именно 5-я статья устава НАТО определяет положение о коллективной обороне, когда агрессия в отношении одного из членов альянса рассматривается как нападение на организацию в целом, что может повлечь за собой совместный ответ всех стран-участниц.

Ермаков подчеркнул, что процесс по изменению концептуальных документов НАТО ведется уже давно. И сейчас, по мнению натовцев, военно-политическая обстановка требует того, чтобы концептуальная основа действий альянса была бы приведена в соответствие с реальным положением дел. Эксперт полагает, что альянс и дальше будет придерживаться курса на милитаризацию и тактическую подготовку своих войск: «Руководство НАТО сильно озабочено проработкой вопроса ведения в будущем боевых действий, в которых так или иначе будут задействованы союзники».

Россия и Китай как главные противники

«Не секрет, что в этих разрабатываемых планах основное внимание западные эксперты уделяют ведению войны против нас, России, а также Китая. В соответствии с этим изменяются боевые уставы, концепции боевых действий», — добавил Ермаков.

Он заметил, что Базовая концепция боевых действий НАТО, несмотря на то что она была принята не так давно, в 2021 году, будет в ближайшее время пересматриваться. «И в секретной части документа будет расписано, какие боевые задачи возлагаются на отдельные страны — участницы альянса, какую функцию эти страны должны будут выполнять в случае военного конфликта с Россией. Союзникам по НАТО будут даны жесткие рекомендации, как выстраивать подходы к национальному военному строительству, чтобы соответствовать новым концепциям альянса», — рассказал эксперт.

Ермаков подчеркнул, что сегодня в Брюсселе новые подходы НАТО обсуждаются лишь на уровне министров обороны, и не исключил, что основной пакет документов, касающихся реновации военной деятельности Североатлантического альянса, будет принят в ходе вильнюсского саммита организации, который состоится уже в июле этого года.

В мире,Сергей Ермаков,Йенс Столтенберг,РИСИ,НАТО,
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