Для чего НАТО пересматривает свои принципы

В Брюсселе завершилась встреча министров обороны стран НАТО. Как заявил в начале мероприятия генсек НАТО Йенс Столтенберг, их основная задача — утвердить новые принципы военного планирования Североатлантического альянса. «Парламентская газета» спросила эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергея Ермакова, почему именно сейчас натовцы озаботились разработкой новых концептуальных документов.

Фото: © REUTERS/Ints Kalnins © REUTERS/Ints Kalnins

Война в Европе расценивается как вероятная

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Как отметил эксперт РИСИ, в настоящее время в НАТО считают вполне реальной возможность начала широкомасштабного военного конфликта на территории Европы. «Соответственно, увеличивается риск задействования 5-й статьи устава организации, и Североатлантический альянс должен быть готов к этим действиям», — отметил Ермаков.

Именно 5-я статья устава НАТО определяет положение о коллективной обороне, когда агрессия в отношении одного из членов альянса рассматривается как нападение на организацию в целом, что может повлечь за собой совместный ответ всех стран-участниц.

Ермаков подчеркнул, что процесс по изменению концептуальных документов НАТО ведется уже давно. И сейчас, по мнению натовцев, военно-политическая обстановка требует того, чтобы концептуальная основа действий альянса была бы приведена в соответствие с реальным положением дел. Эксперт полагает, что альянс и дальше будет придерживаться курса на милитаризацию и тактическую подготовку своих войск: «Руководство НАТО сильно озабочено проработкой вопроса ведения в будущем боевых действий, в которых так или иначе будут задействованы союзники».

Россия и Китай как главные противники

«Не секрет, что в этих разрабатываемых планах основное внимание западные эксперты уделяют ведению войны против нас, России, а также Китая. В соответствии с этим изменяются боевые уставы, концепции боевых действий», — добавил Ермаков.

Он заметил, что Базовая концепция боевых действий НАТО, несмотря на то что она была принята не так давно, в 2021 году, будет в ближайшее время пересматриваться. «И в секретной части документа будет расписано, какие боевые задачи возлагаются на отдельные страны — участницы альянса, какую функцию эти страны должны будут выполнять в случае военного конфликта с Россией. Союзникам по НАТО будут даны жесткие рекомендации, как выстраивать подходы к национальному военному строительству, чтобы соответствовать новым концепциям альянса», — рассказал эксперт.