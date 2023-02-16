Госдеп отказался признать причастность США к диверсиям на "Северных потоках"

США не имеют отношения к подрывам "Северных потоков" и готовы заявить об этом на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил глава пресс-службы госдепартамента Нед Прайс.

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Он назвал "полной дезинформацией" утверждения о том, что Вашингтон стоит за диверсиями на газопроводах. "Мы постоянно озвучиваем это заявление, и мы донесем его вновь, если потребуется в какой-либо форме", цитирует ТАСС Прайса.

Представитель госдепа также отметил, что взрывы произошли не на территории США. "Оставлю нашим партнерам, на чьей территории взрыв произошел, говорить о надлежащих механизмах расследования", - добавил Прайс.

Напомним, ранее известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. Он утверждает, что взрывчатку под "Северные потоки" в июне 2022 года заложили водолазы США. При этом президент США Джо Байден из-за страха перенес подрыв "Северных потоков" с июня на сентябрь. Херш также утверждает, что Байден решился на диверсию, опасаясь того, что Германия может выйти из режима санкций против РФ.

Россия созывает 22 февраля заседание Совбеза ООН по диверсиям на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом накануне сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что заседание созывается в свете новой информации относительно подрыва газопровода "Северный поток".