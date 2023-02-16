В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
33 минуты назад

Госдеп отказался признать причастность США к диверсиям на "Северных потоках"

Российская Газетаиещё 7

США не имеют отношения к подрывам "Северных потоков" и готовы заявить об этом на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил глава пресс-службы госдепартамента Нед Прайс.

Госдеп отказался признать причастность США к диверсиям на "Северных потоках"
Фото:  Andrew Harnik / POOL / AFP Andrew Harnik / POOL / AFP

Он назвал "полной дезинформацией" утверждения о том, что Вашингтон стоит за диверсиями на газопроводах. "Мы постоянно озвучиваем это заявление, и мы донесем его вновь, если потребуется в какой-либо форме", цитирует ТАСС Прайса.

Представитель госдепа также отметил, что взрывы произошли не на территории США. "Оставлю нашим партнерам, на чьей территории взрыв произошел, говорить о надлежащих механизмах расследования", - добавил Прайс.

Напомним, ранее известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. Он утверждает, что взрывчатку под "Северные потоки" в июне 2022 года заложили водолазы США. При этом президент США Джо Байден из-за страха перенес подрыв "Северных потоков" с июня на сентябрь. Херш также утверждает, что Байден решился на диверсию, опасаясь того, что Германия может выйти из режима санкций против РФ.

Россия созывает 22 февраля заседание Совбеза ООН по диверсиям на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом накануне сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что заседание созывается в свете новой информации относительно подрыва газопровода "Северный поток".

Между тем, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что Байден должен под присягой дать объяснения по поводу диверсий на "Северных потоках". "Это процедура, которая если не исключает, то сводит возможность солгать к минимуму, ведь присяга дается на Библии", - отметил политик.

В мире,Сеймур Херш,Нед Прайс,Константин Косачев,Дмитрий Полянский,Джозеф Байден,Совбез ООН,Совет Федерации,ООН,Госдеп США,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители