Советник Байдена по Китаю решила покинуть свой пост

Лора Розенбергер, ключевой советник главы США Джо Байдена по Китаю, планирует в марте 2023 года покинуть свой пост старшего директора по КНР в СНБ на фоне ухудшения отношений между державами из-за ситуации с аэростатами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris Lin U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris Lin

«Лора Розенбергер уйдет [с должности] в следующем месяце», - пояснили авторы статьи.

По данным аналитиков, чиновница планировала покинуть свой пост задолго до инцидента с аэростатами.

Уточняется, что ее заменит Сара Беран, которая перейдет в Белый дом из Госдепартамента. Раш Доши, который в настоящее время работает в СНБ в качестве директора по Китаю, будет назначен заместителем Беран.

Источник отметил, что в Белом доме благодарны Розенбергер за ее деятельность по укреплению неофициальных отношений Штатов с Тайванем. При этом, добавил он, Лора проявила себя как упорный, искусный дипломат.