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21 минуту назад

Советник Байдена по КНР может покинуть свой пост из-за ситуации с аэростатами

Илья Родин

Лора Розенбергер, ключевой советник главы США Джо Байдена по Китаю, планирует в марте 2023 года покинуть свой пост старшего директора по КНР в СНБ на фоне ухудшения отношений между державами из-за ситуации с аэростатами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Советник Байдена по Китаю решила покинуть свой пост
Фото: U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris LinU.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kris Lin

«Лора Розенбергер уйдет [с должности] в следующем месяце», - пояснили авторы статьи.

По данным аналитиков, чиновница планировала покинуть свой пост задолго до инцидента с аэростатами.

Уточняется, что ее заменит Сара Беран, которая перейдет в Белый дом из Госдепартамента. Раш Доши, который в настоящее время работает в СНБ в качестве директора по Китаю, будет назначен заместителем Беран.

США сбили аэростат над Аляской

Источник отметил, что в Белом доме благодарны Розенбергер за ее деятельность по укреплению неофициальных отношений Штатов с Тайванем. При этом, добавил он, Лора проявила себя как упорный, искусный дипломат.

Практически одновременно с чиновницей покинет свой кабинет Эрик Грин, специальный помощник президента и старший директор СНБ по России и Центральной Азии, добавили журналисты.

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