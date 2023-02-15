В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
34 минуты назад

В Белграде прошла акция протеста против признания независимости Косова

ТАСС

Акция протеста против признания независимости самопровозглашенного Косова прошла в центре Белграда у здания президентской администрации. Об этом сообщил в среду корреспондент ТАСС с места событий.

В Белграде прошла акция протеста против признания независимости Косова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собравшиеся пришли к президентскому дворцу с требованием отказаться от франко-германского плана и признания независимости Косова и Метохии. Протестующие планировали передать свои требования по данному вопросу в администрацию президента. В ходе акции активисты свалили металлические ограждения у входа в здание и уперлись в кордон полиции.

Во время протеста звучали требования не соглашаться на признание Косова, а также угрозы в адрес президента Александара Вучича и любого другого политика, который подпишет признание независимости этого сербского края. Не получив ответа от администрации, протестующие забросали здание яйцами, после чего разошлись.

В настоящий момент акция завершилась. У президентского дворца дежурят усиленные патрули полиции и жандармерии.

2 и 3 февраля прошло заседание Народной скупщины (парламента) Сербии, на котором рассматривался доклад президента о переговорном процессе между Белградом и Приштиной за прошедший год, а также основные условия для принятия нового франко-германского плана переговоров. Вучич заявил, что республика оказалась в принудительном порядке поставлена перед выбором между изоляцией и согласием со всеми пунктами франко-германского плана, который подразумевает в том числе вступление непризнанного Косова в ООН, что с правовой точки зрения является признанием его независимости. Кроме того, Запад угрожает остановкой процесса евроинтеграции Сербии, прекращением инвестиций и санкциями, если Белград не примет условия новой концепции переговоров.

В мире,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители