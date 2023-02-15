В Белграде прошла акция протеста против признания независимости Косова

Акция протеста против признания независимости самопровозглашенного Косова прошла в центре Белграда у здания президентской администрации. Об этом сообщил в среду корреспондент ТАСС с места событий.

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Собравшиеся пришли к президентскому дворцу с требованием отказаться от франко-германского плана и признания независимости Косова и Метохии. Протестующие планировали передать свои требования по данному вопросу в администрацию президента. В ходе акции активисты свалили металлические ограждения у входа в здание и уперлись в кордон полиции.

Во время протеста звучали требования не соглашаться на признание Косова, а также угрозы в адрес президента Александара Вучича и любого другого политика, который подпишет признание независимости этого сербского края. Не получив ответа от администрации, протестующие забросали здание яйцами, после чего разошлись.

В настоящий момент акция завершилась. У президентского дворца дежурят усиленные патрули полиции и жандармерии.