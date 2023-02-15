В Белграде прошла акция протеста против признания независимости Косова

Акция протеста против признания независимости самопровозглашенного Косова прошла в центре Белграда у здания президентской администрации. Об этом сообщил в среду корреспондент ТАСС с места событий.
Собравшиеся пришли к президентскому дворцу с требованием отказаться от франко-германского плана и признания независимости Косова и Метохии. Протестующие планировали передать свои требования по данному вопросу в администрацию президента. В ходе акции активисты свалили металлические ограждения у входа в здание и уперлись в кордон полиции.
Во время протеста звучали требования не соглашаться на признание Косова, а также угрозы в адрес президента Александара Вучича и любого другого политика, который подпишет признание независимости этого сербского края. Не получив ответа от администрации, протестующие забросали здание яйцами, после чего разошлись.
В настоящий момент акция завершилась. У президентского дворца дежурят усиленные патрули полиции и жандармерии.
2 и 3 февраля прошло заседание Народной скупщины (парламента) Сербии, на котором рассматривался доклад президента о переговорном процессе между Белградом и Приштиной за прошедший год, а также основные условия для принятия нового франко-германского плана переговоров. Вучич заявил, что республика оказалась в принудительном порядке поставлена перед выбором между изоляцией и согласием со всеми пунктами франко-германского плана, который подразумевает в том числе вступление непризнанного Косова в ООН, что с правовой точки зрения является признанием его независимости. Кроме того, Запад угрожает остановкой процесса евроинтеграции Сербии, прекращением инвестиций и санкциями, если Белград не примет условия новой концепции переговоров.