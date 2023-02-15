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12 минут назад

В Эстонии уточнили основания для снова советских памятников

Lenta.ru

Парламент Эстонии принял поправки к строительному кодексу и закону о государственном имуществе, уточняющие основания для демонтажа из публичного пространства советских памятников. Об этом сообщается на сайте законодательного органа балтийской республики.

В Эстонии уточнили основания для снова советских памятников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В соответствии с поправками, публично видимая деталь здания, а также публично экспонируемый монумент, скульптура, памятника и тому подобное сооружение, не должны разжигать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечества или военное преступление», — говорится в сообщении.

Уточняется, что объекты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу. При этом поправки устанавливают право властей Эстонии сносить объекты, которые не соответствуют требованиям.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии потратит более 900 тысяч евро на демонтаж и перенос советских военных памятников.

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