США считают, что Россия играет важную роль в Арктике

Россия играет важную роль в Арктике, но Соединенные Штаты в данный момент не видят возможности для сотрудничества с ней в регионе из-за проведения РФ на Украине специальной военной операции (СВО). Об этом в среду заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле на конференции в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.
"Это важная арктическая держава, но решение Москвы вторгнуться в соседнее независимое и суверенное государство сделало сотрудничество [в Арктике] практически невозможным в обозримом будущем", - сказал он.
По его словам, США возобновляют работу над проектами по линии Арктического совета без участия РФ.