США считают, что Россия играет важную роль в Арктике

Россия играет важную роль в Арктике, но Соединенные Штаты в данный момент не видят возможности для сотрудничества с ней в регионе из-за проведения РФ на Украине специальной военной операции (СВО). Об этом в среду заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле на конференции в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.