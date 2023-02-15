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58 минут назад

Санду высказалась о последствиях отставки правительства

Елена Прошина

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что стране удалось избежать кризиса в связи с отставкой правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Санду высказалась о последствиях отставки правительства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас нет политической нестабильности, новое правительство будет утверждено завтра, продолжаются реформы, особенно те, о которых просят европейские институты, чтобы Молдавия продвинулась на пути евроинтеграции. Нет никакого политического кризиса в Кишиневе, не должно быть опасений на этот счет», – заявила она.

Санду также добавила, что новое правительство должно будет сфокусироваться на безопасности граждан, а также на экономическом росте страны.

Напомним, что 10 февраля премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объявила о своей отставке. За ней автоматически ушло в отставку всё правительство страны. Сейчас кандидатом в премьеры стал советник в по безопасности Санду Дорин Речан.

Ранее Санду заявила, что в Молдавии готовился ряд диверсий для изменения конституционного строя.

В мире,Наталья Гаврилица,
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