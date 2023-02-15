Санду высказалась о последствиях отставки правительства

«У нас нет политической нестабильности, новое правительство будет утверждено завтра, продолжаются реформы, особенно те, о которых просят европейские институты, чтобы Молдавия продвинулась на пути евроинтеграции. Нет никакого политического кризиса в Кишиневе, не должно быть опасений на этот счет», – заявила она.