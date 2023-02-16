Президент Молдавии заявила об отсутствии политической нестабильности в стране

Президент Молдавии Майя Санду пугает население страны угрозой государственного переворота, чтобы отвлечь внимание от провалов власти. Об этом заявил вице-спикер парламента, исполнительный секретарь оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча.

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"За скандальным заявлением президента Майи Санду, о якобы подготовке внешних сил к свершению государственного переворота в Молдове, стоит политический интерес партии власти", - сказал Батрынча в среду в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

Он считает, что положение дел в Молдавии "трагическое, так как власть кроме популизма и поиска виноватых больше ни на что не способна". Батрынча подчеркнул, что "социалисты выступают за проведение досрочных парламентских выборов, что соответствует требованию большинства населения".