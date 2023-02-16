В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
18 минут назад

Главу Молдавии обвинили в запугивании людей для отвлечения внимания от провалов власти

ТАССиещё 4

Президент Молдавии Майя Санду пугает население страны угрозой государственного переворота, чтобы отвлечь внимание от провалов власти. Об этом заявил вице-спикер парламента, исполнительный секретарь оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча.

Президент Молдавии заявила об отсутствии политической нестабильности в стране
Фото: ТАССТАСС

"За скандальным заявлением президента Майи Санду, о якобы подготовке внешних сил к свершению государственного переворота в Молдове, стоит политический интерес партии власти", - сказал Батрынча в среду в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

Он считает, что положение дел в Молдавии "трагическое, так как власть кроме популизма и поиска виноватых больше ни на что не способна". Батрынча подчеркнул, что "социалисты выступают за проведение досрочных парламентских выборов, что соответствует требованию большинства населения".

Летом прошлого года в Молдавии начались акции протеста оппозиции, на которых жители республики требовали отставки Санду и правительства. Выступающие на митингах граждане возмущаются беспрецедентным увеличением цен на газ и другие энергоресурсы, топливо, продукты питания, а также падением уровня жизни. Лидеры оппозиции пообещали возобновить демонстрации весной.

В мире,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители