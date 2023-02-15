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25 минут назад

Аэропорт Мюнхена временно прекратит работу

Елена Прошина

Второй по пассажиропотоку в Германии аэропорт Мюнхена не будет работать в пятницу, 17 февраля. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани ФРГ.

Аэропорт Мюнхена временно прекратит работу
Фото: WikipediaWikipedia

Причиной прекращения деятельности является проведение забастовки. К этому аэропорт Мюнхена призвал профсоюз ver.di, который пытается добиться улучшения условий труда для наземных служб немецких воздушных гавань.

«Забастовка начнется в полночь 17 февраля и продлится до 1:00 следующего дня (по мюнхенскому времени). Регулярное авиасообщение будет приостановлено», — отмечается в сообщении.

При этом известно, что в пятницу в Германии стартует Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, на которую должны съехаться сотни политиков со всего мира.

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