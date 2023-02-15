В Белоруссии рассказали, когда начнется рассмотрение дела в отношении Протасевича

Минский областной суд в четверг, 16 февраля, начнет рассмотрение уголовного дела в отношении основателей Telegram-каналов «NEXTA» и «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича, Степана Путило и Яна Рудика. Об этом пишет БЕЛТА.

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По данным агентства, обвиняемые в 2020 году опубликовали в своих каналах имеющие деструктивные цели информационные материалы.

Кроме того, пояснил автор статьи, Протасевич, Путило и Рудик призывали «протестно настроенных граждан» к совершению террористических актов.

Уточняется, что Протасевич в настоящее время находится под домашним арестом. Два других обвиняемых покинули Белоруссию, поэтому в отношении них делопроизводство будет проходить заочно.