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7 минут назад

Рассмотрение дела в отношении Протасевича начнется 16 февраля

Илья Родин

Минский областной суд в четверг, 16 февраля, начнет рассмотрение уголовного дела в отношении основателей Telegram-каналов «NEXTA» и «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича, Степана Путило и Яна Рудика. Об этом пишет БЕЛТА.

В Белоруссии рассказали, когда начнется рассмотрение дела в отношении Протасевича
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, обвиняемые в 2020 году опубликовали в своих каналах имеющие деструктивные цели информационные материалы.

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Кроме того, пояснил автор статьи, Протасевич, Путило и Рудик призывали «протестно настроенных граждан» к совершению террористических актов.

Уточняется, что Протасевич в настоящее время находится под домашним арестом. Два других обвиняемых покинули Белоруссию, поэтому в отношении них делопроизводство будет проходить заочно.

Напомним, что в начале февраля в Москве задержали Олега Селиверова, также, по данным следствия, причастного к каналу NEXTA. Против него заведено уголовное дело.

В мире,Роман Протасевич,Степан Путило,
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