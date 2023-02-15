В ВОЗ дали прогноз по срокам завершения пандемии COVID-19

Инструменты, которые есть в распоряжении правительств, должны позволить сделать это в 2023 году.
С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус.
«Число смертей и случаев заражения коронавирусом во всём мире в этом месяце снизилось, но с имеющимися в распоряжении инструментами для борьбы с COVID-19 — это всё ещё слишком много. У нас есть инструменты, позволяющие положить конец пандемии в этом году», — отметил глава ВОЗ.
Кроме того, Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что всемирная организация продолжит попытки установить происхождение COVID-19. Недавно он вновь отправил письменный запрос властям Китая с просьбой о сотрудничестве в этом вопросе.