В ВОЗ дали прогноз по срокам завершения пандемии COVID-19

«Число смертей и случаев заражения коронавирусом во всём мире в этом месяце снизилось, но с имеющимися в распоряжении инструментами для борьбы с COVID-19 — это всё ещё слишком много. У нас есть инструменты, позволяющие положить конец пандемии в этом году», — отметил глава ВОЗ.