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17 минут назад

В ВОЗ дали прогноз по срокам завершения пандемии COVID-19

Говорит Москва

Инструменты, которые есть в распоряжении правительств, должны позволить сделать это в 2023 году.

В ВОЗ дали прогноз по срокам завершения пандемии COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус.

«Число смертей и случаев заражения коронавирусом во всём мире в этом месяце снизилось, но с имеющимися в распоряжении инструментами для борьбы с COVID-19 — это всё ещё слишком много. У нас есть инструменты, позволяющие положить конец пандемии в этом году», — отметил глава ВОЗ.

Кроме того, Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что всемирная организация продолжит попытки установить происхождение COVID-19. Недавно он вновь отправил письменный запрос властям Китая с просьбой о сотрудничестве в этом вопросе.

В мире,ВОЗ,
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