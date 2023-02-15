В правящей партии Грузии назвали несерьезной резолюцию ЕП по Саакашвили

Генсек правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе раскритиковал резолюцию Европарламента с призывом к освобождения бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, который находится в заключении на родине, передает ТАСС. По его словам, у подобного документа нет "никакой цены".

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"Когда речь идет о лжи, фальши и покрывании преступников, конечно, такая резолюция не может быть серьезной", - добавил Каладзе.

Как указал генсек "Грузинской мечты", с руководством Грузии пытаются говорить языком шантажа в контексте ситуации вокруг Саакашвили и европейских абмициях Тбилиси. Он также отметил, что считает подобные шаги в отношении Тбилиси неприемлемыми.

"Ни один уважающий себя грузин, ни один уважающий себя человек не примет разговора в таком тоне, который ведут с нашей страной так называемые друзья", - подчеркнул Каладзе.

Информация о появлении резолюции ЕП по Саакашвили появилась 15 февраля. В документе евродепутаты призвала Тбилиси не только отпустить политика на лечении в другие страны, но и связали ситуацию вокруг него с евроинтеграцией Грузии. В тексте подчеркивается, что история с Саакашвили может оказать негативное влияние на шансы грузинской стороны добиться статуса кандидата на вступление в Евросоюз.