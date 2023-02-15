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6 минут назад

Haaretz: Израильские хакеры вмешались в выборы более чем в 30 странах

Вечерняя Москваиещё 1

Израильская хакерская группировка «Команда Хорхе», которой руководит бывший сотрудник спецслужб Израиля Таль Ханан, вмешалась в выборы более чем в 30 странах. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает Haaretz.

Haaretz: Израильские хакеры вмешались в выборы более чем в 30 странах
Фото: shutterstockshutterstock

Журналисты связались с группировкой под видом потенциальных клиентов. Ханан сообщил им, что команда оказывает услуги спецслужбам, политическим партиям и частным компаниям, которые хотят тайно манипулировать общественным мнением. Все необходимые для этого ресурсы у группировки имеются, отметил он в разговоре.

Хакеры группировки, утверждает Ханан, взламывают аккаунты политических конкурентов заказчиков в мессенджере Telegram и электронной почте Gmail и собирают о них данные. Израильские хакеры также размещают заказные материалы в СМИ, охваты которых группа искусственно увеличивает при помощи ботов, утверждает издание.

В ноябре 2022 года украинский хакер, известный под псевдонимом Джокер и переехавший в Донецкую народную республику, заявил, что планы командования Вооруженных сил Украины раскрыты и переданы «куда следует». Хакеру удалось взломать американскую программу управления войсками Украины DELTA. В нее вносятся данные о всех войсках, задействованных в конфликте. С помощью программы можно узнать координаты техники и численность войск.

Недавно полиция Австралии обвинила российских хакеров в атаке на компанию медстрахования. Взломщики получили доступ к именам, адресам, телефонным номерам, номерам медицинского страхования и страховых полисов, а также кодам диагнозов и медицинских процедур клиентов компании.

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