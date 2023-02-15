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42 минуты назад

Власти Турции намерены признать ещё одну провинцию зоной бедствия

Говорит Москваиещё 2

Она стает одиннадцатой по счёту, заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

Власти Турции намерены признать еще одну провинцию зоной бедствия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По указанию нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана Элязыг будет также считаться зоной бедствия в качестве одиннадцатой провинции, пострадавшей от землетрясений», — сообщил он.

Челик также анонсировал скорый визит Турции в зоны, пострадавшие от стихийного бедствия. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган посетил несколько провинций.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов на юго-востоке республики. В Турции число погибших превысило 35 тысяч, пострадали более 105 тысяч человек.

В мире,Омер Челик,Реджеп Эрдоган,Партия справедливости и развития,
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