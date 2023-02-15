В Эстонии назвали основания для сноса советских памятников

Парламент Эстонии принял поправки к строительному кодексу и закону о государственном имуществе, создающие основания для демонтажа из публичного пространства советских памятников.

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Теперь публично видимая деталь здания, а также публично экспонируемый монумент, скульптура, памятник и тому подобное сооружение, не должны разжигать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечества или военное преступление, приводит сообщение пресс-службы парламента РИА «Новости».

Правительство Эстонии 9 февраля приняло решение выделить министерству обороны страны 1,42 млн евро на демонтаж советских памятников, отметив, что к настоящему времени удалены 64 памятника, предстоит демонтировать еще около 150.