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41 минуту назад

В Эстонии уточнили, какие советские памятники будут демонтированы

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Парламент Эстонии принял поправки к строительному кодексу и закону о государственном имуществе, создающие основания для демонтажа из публичного пространства советских памятников.

В Эстонии назвали основания для сноса советских памятников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь публично видимая деталь здания, а также публично экспонируемый монумент, скульптура, памятник и тому подобное сооружение, не должны разжигать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечества или военное преступление, приводит сообщение пресс-службы парламента РИА «Новости».

Правительство Эстонии 9 февраля приняло решение выделить министерству обороны страны 1,42 млн евро на демонтаж советских памятников, отметив, что к настоящему времени удалены 64 памятника, предстоит демонтировать еще около 150.

Напомним, разные организации несколько раз пытались забрать в Россию монументы из стран, в которых их сносили в рамках «войны с памятниками», но пока никому не удалось этого сделать, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В мире,Дмитрий Песков,
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