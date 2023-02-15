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48 минут назад

Анкара и Ереван заявили о готовности к перемирию

Илья Родин

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Анкаре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. По итогам встречи стороны заявили о готовности к перемирию, пишет РБК со ссылкой на источники.

Анкара и Ереван заявили о готовности к перемирию
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что встреча состоялась в среду, 15 февраля, через 10 дней после сильного землетрясения, которое унесло жизни свыше 40 тыс. граждан Турции.

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Мирзоян подчеркнул во время переговоров, что Армении не чуждо горе, постигшее турецкие семьи. По его мнению, катаклизмы такого уровня являются фактически общечеловеческими трагедиями. Он добавил, что человечеству следует действовать сообща, чтобы преодолеть их последствия.

Глава МИД Армении назвал символичным то, что закрытая в 1993 году граница вновь открылась, через нее прошли грузовики с гуманитарной помощью для пострадавших.

Ереван стремится к урегулированию отношений с Анкарой, полному открытию границы, уточнил Мирзоян.

Чавушоглу, в свою очередь, поблагодарил Армению за отправку команды спасателей и фур с гуманитарной помощью. Он подтвердил, что стороны договорились принять меры по дальнейшей нормализации отношений между государствами.

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