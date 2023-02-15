ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за обезьяньей оспы

Генеральный директор Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ)Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что глобальная вспышка оспы обезьян остается чрезвычайной ситуацией в здравоохранении, вызывающей международное беспокойство. Его слова приводит ТАСС.
«Комитет пришел к выводу, что mpox (новое наименование оспы обезьян. — «Газета.Ru») остается глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», — пояснил он на заседании комитета по обезьяньей оспе.
Ранее ВОЗ назвала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
По последним данным ВОЗ, в мире подтверждено 77 264 случая заражения оспой обезьян, 36 летальных исходов, 109 стран подтвердили наличие заболевших.
В июле в Роспотребнадзоре сообщали о первом случае оспы обезьян в РФ.