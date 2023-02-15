Сложность передачи российских активов Украине объяснили

«В первую очередь мы говорим о денежных ресурсах, которые хранятся на счетах европейских либо центральных банков. Нет юридических оснований, чтобы эти средства взять и конфисковать у России и передать их Украине. Давно уже над этим работают европейские политики, глава ЕвроЕврокомиссии Урсула фон дер Ляйен много раз говорила, что они собираются разработать такие законодательные основы, но мы видим, что пока ничего не получается», — объяснил политолог.