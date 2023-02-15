В Европарламенте призвали Грузию освободить Саакашвили

Европарламент (ЕП) принял в среду резолюцию с призывом к грузинским властям освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и разрешить ему лечение за границей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕП.

В нем отмечается, что депутаты Европарламента "выразили серьезную обеспокоенность ухудшением здоровья Саакашвили, находящегося под стражей на родине с 2021 года".

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"Принимая во внимание сообщения о резкой потере веса и предположения о том, что он мог пострадать в результате отравления во время содержания под стражей, европарламентарии призвали власти Грузии освободить Саакашвили и позволить ему пройти необходимое лечение за границей", - подчеркнули в ЕП.

Представители Европарламента "обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться конституционным правом на помилование Саакашвили", говорится в сообщении. По мнению депутатов ЕП, "прогресс страны в проведении европейских реформ должен быть поставлен на главное место в политике".

"То, как в стране обращаются с заключенными, такими, как экс-президент, является лакмусовой бумажкой приверженности грузинского правительства европейским ценностям и его европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС, который до сих пор не был предоставлен Грузии", - подчеркивают в Европарламенте.

Тбилисский городской суд 6 февраля отклонил ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья. В ходе более десяти заседаний в качестве свидетелей выступили врачи и эксперты, в том числе зарубежные, которые заявляли о множестве заболеваний, развившихся у бывшего главы государства. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, после чего был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента перевели в тюремную больницу, а позже - в военный госпиталь. В декабре 2021 года Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави, однако в мае 2022 года был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день.