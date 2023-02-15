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11 минут назад

Зеленский может встретиться с Байденом в Польше

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с главой США Джо Байденом в Польше. Об это сообщает Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на представителей киевской власти.

Зеленский может встретиться с Байденом в Польше
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если не произойдет ничего экстраординарного, то Зеленский в ближайшее время посетит Польшу с официальным визитом. Мы заканчиваем подготовку к нему», — рассказали собеседники издания.

Также они отметили, что визит президента Украины в Польшу, скорее всего, состоится во время пребывания Байдена в Варшаве или Жешуве.

В DGP указали, что власти Польши данную тему никак не комментируют, ссылаясь на соображения безопасности. При этом известно, что Зеленский планирует представить в Варшаве и на форуме ООН свою «дипломатическую инициативу», которая предполагает возвращение Украины к границам до 2014 года.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,ООН,
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