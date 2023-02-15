Зеленский может встретиться с Байденом в Польше

«Если не произойдет ничего экстраординарного, то Зеленский в ближайшее время посетит Польшу с официальным визитом. Мы заканчиваем подготовку к нему», — рассказали собеседники издания.

Также они отметили, что визит президента Украины в Польшу, скорее всего, состоится во время пребывания Байдена в Варшаве или Жешуве.

В DGP указали, что власти Польши данную тему никак не комментируют, ссылаясь на соображения безопасности. При этом известно, что Зеленский планирует представить в Варшаве и на форуме ООН свою «дипломатическую инициативу», которая предполагает возвращение Украины к границам до 2014 года.