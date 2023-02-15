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19 минут назад

Стало известно о шести сбитых воздушных шарах над Киевом

Lenta.ruиещё 1

Власти Киева заявили, что комплексы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть воздушных шаров в небе над городом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Стало известно о шести сбитых воздушных шарах над Киевом
Фото: Libkos / APLibkos / AP

Об обнаружении первого неизвестного объекта в небе над украинской столицей стало известно 14 февраля.

«По предварительной информации, которая уточняется, это были воздушные шары, которые перемещались в пространстве под действием ветра», — заявили в администрации.

Власти считают, что шары могли нести угловые отражатели и разведывательное оборудование.

В небе над Киевом заметили неизвестный воздушный шар

Сообщается, что было сбито большинство зондов. В Киеве предполагают, что целью запуска шаров могло стать выявление и истощение средств ПВО. Обломки зондов планируют тщательно изучить.

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