В Турции спасли женщину на 11-е сутки после землетрясения

Спасатели вытащили в четверг из-под завалов женщину по имени Неслихан Кылыч на юго-востоке Турции на 11-е сутки после разрушительных землетрясений. Об этом сообщает Anadolu Agency .

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. В Турции погибшими числятся более 35 тыс. человек, пострадали более 105 тыс. человек.