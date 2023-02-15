Украинская возлюбленная Саакашвили потеряла к нему интерес

Украинка Лиза Ясько, депутат Верховной рады, практически прекратила общение с экс-главой Грузии Михаилом Саакашвили. Она даже не посещает его в тюрьме. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что о связи политиков стало известно в 2020 году. Они поддерживали отношения вплоть до заключения бывшего президента в тюрьму в Грузии.

Источник пояснил, что Лиза даже притворилась беременной, чтобы заставить Саакашвили открыто заявить об их связи.

Вместе с тем, пояснил источник, молодая женщина постепенно утратила интерес к опальному возлюбленному.