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23 минуты назад

Лиза Ясько могла потерять интерес к Саакашвили

Илья Родин

Украинка Лиза Ясько, депутат Верховной рады, практически прекратила общение с экс-главой Грузии Михаилом Саакашвили. Она даже не посещает его в тюрьме. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

Украинская возлюбленная Саакашвили потеряла к нему интерес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что о связи политиков стало известно в 2020 году. Они поддерживали отношения вплоть до заключения бывшего президента в тюрьму в Грузии.

Источник пояснил, что Лиза даже притворилась беременной, чтобы заставить Саакашвили открыто заявить об их связи.

Вместе с тем, пояснил источник, молодая женщина постепенно утратила интерес к опальному возлюбленному.

По его словам, охлаждение наступило после того, как Ясько узнала, что все имущество бывшего грузинского лидера записано на его мать.

В мире,Михаил Саакашвили,Верховная Рада,
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