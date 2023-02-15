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10 минут назад

Макрон намеревается обсудить на Мюнхенской конференции пути выхода из украинского кризиса

Илья Родин

Глава Франции Эмманюэль Макрон планирует обсудить различные варианты урегулирования конфликта на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

Макрон обсудит в Мюнхене пути выхода из украинского кризиса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что президент Франции намеревается провести переговоры по созданию механизмов обеспечения стабильности в макрорегионе.

По данным агентства, Макрон также может поднять вопрос о посредничестве Парижа в организации и проведении мирных переговоров.

Напомним, что конференция по безопасности в Мюнхене (Германия) намечена на 17-19 февраля. На саммит планируют приехать высокопоставленные чиновники ФРГ, США и Китая.

В мире,Эмманюэль Макрон,
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