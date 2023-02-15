Макрон обсудит в Мюнхене пути выхода из украинского кризиса

Глава Франции Эмманюэль Макрон планирует обсудить различные варианты урегулирования конфликта на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

Отмечается, что президент Франции намеревается провести переговоры по созданию механизмов обеспечения стабильности в макрорегионе.

По данным агентства, Макрон также может поднять вопрос о посредничестве Парижа в организации и проведении мирных переговоров.