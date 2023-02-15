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57 минут назад

Венгерский еврокомиссар назвал депутатов Европарламента идиотами

Газета.Ru

Еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархеи, отвечающий за вопросы соседства и расширения, назвал присутствующих в зале депутатов Европарламента идиотами, не заметив включенный микрофон. Об этом пишет Politico.

Венгерский еврокомиссар назвал депутатов Европарламента идиотами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сколько еще идиотов осталось?" - сказал Вархеи.

После его комментариев депутаты Европарламента призвали к отставке Еврокомиссара, а также реакции со стороны главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Отмечается, что Вархеи имеет репутацию грубого чиновника по отношению к своим сотрудникам. Кроме того, его уличили в поддержке сербских националистов в Боснии и Герцеговине.

Позднее еврокомиссар выступил с извинениями.

"Я искренне сожалею о недоразумении вокруг моего замечания", - заявил он.

Вархеи отметил, что его реплика была связана с частным разговором на венгерском языке между ним и руководителем кабинета "на совершенно постороннюю тему, и она выпала из контекста".

Politico сообщает, что извинения венгерского чиновника не удовлетворили евродепутатов и они по-прежнему намерены добиваться его отставки.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский парламент (ЕП) является одной из наиболее коррумпированных организаций в мире. По его словам, как правило все резолюции, принятые этим органом, работают во вред, а не помогают.

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