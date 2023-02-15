Пентагон заявил об отсутствии новых объектов над США в последние 48 часов

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ему неизвестно о каких-либо новых объектах, которые могли действовать в воздушном пространстве США в последние 48 часов. Его слова после встречи глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе передает Reuters.

Фото: газета.ру газета.ру

Остин добавил, что американские военные сделают все возможное, чтобы собрать обломки объектов, которые были сбиты над США ранее.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что после инцидента с китайским аэростатом военные Соединенных Штатов по приказу президента Джо Байдена сбили еще три объекта, назначение которых устанавливают специалисты.

В статье отмечается, что после инцидентов со сбитыми воздушными объектами в небе над США мир охватила «шаровая истерия»: подозрительные летающие объекты стали замечать над Латинской Америкой, в Великобритании. В Уругвае во время фестиваля в Термас-дель-Альмирон были замечены странные мигающие огни, местные власти на всякий случай решили расследовать появление неопознанных летающих объектов.