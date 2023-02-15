Пентагон заявил об отсутствии новых объектов над США в последние 48 часов

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ему неизвестно о каких-либо новых объектах, которые могли действовать в воздушном пространстве США в последние 48 часов. Его слова после встречи глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе передает Reuters.
Остин добавил, что американские военные сделают все возможное, чтобы собрать обломки объектов, которые были сбиты над США ранее.
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что после инцидента с китайским аэростатом военные Соединенных Штатов по приказу президента Джо Байдена сбили еще три объекта, назначение которых устанавливают специалисты.
В статье отмечается, что после инцидентов со сбитыми воздушными объектами в небе над США мир охватила «шаровая истерия»: подозрительные летающие объекты стали замечать над Латинской Америкой, в Великобритании. В Уругвае во время фестиваля в Термас-дель-Альмирон были замечены странные мигающие огни, местные власти на всякий случай решили расследовать появление неопознанных летающих объектов.
Газета New York Post со ссылкой на информацию северного командования вооруженных сил США также писала, что военные специалисты в Соединенных Штатах нашли в обломках сбитого над океаном китайского аэростата электронный механизм и датчики.