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34 минуты назад

Бизнесмен Илон Маск признался, что не верит в инопланетян

Илья Родин

Предприниматель Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, заявил во время выступления на саммите в Дубае, что сбитые американскими военными воздушные шары имеют земное происхождение. Об этом пишет ТАСС.

Маск отметил, что сомневается в инопланетном происхождении неопознанных летающих объектов, сбитых американскими летчиками над Аляской и Канадой.

Илон Маск пошутил о сбитом американскими военными китайском беспилотном аэростате

Наука утверждает, что Вселенная существует 13,8 млрд лет, напомнил предприниматель. Соответственно, жители других планет должны быть повсюду.

Вместе с тем, подчеркнул Маск, он ни разу не видел каких-либо свидетельств существования внеземных технологий и жизни.

По его словам, отсутствие жизни во Вселенной заставляет задуматься о том, что «наша цивилизация - это крошечная свеча в бесконечной темноте».

Соответственно, резюмировал Маск, землянам следует относиться к своей цивилизации с заботой, следить за тем, чтобы она не прекратила свое существование.

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