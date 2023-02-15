Предприниматель Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, заявил во время выступления на саммите в Дубае, что сбитые американскими военными воздушные шары имеют земное происхождение. Об этом пишет ТАСС.

Маск отметил, что сомневается в инопланетном происхождении неопознанных летающих объектов, сбитых американскими летчиками над Аляской и Канадой.

Наука утверждает, что Вселенная существует 13,8 млрд лет, напомнил предприниматель. Соответственно, жители других планет должны быть повсюду.

Вместе с тем, подчеркнул Маск, он ни разу не видел каких-либо свидетельств существования внеземных технологий и жизни.

По его словам, отсутствие жизни во Вселенной заставляет задуматься о том, что «наша цивилизация - это крошечная свеча в бесконечной темноте».