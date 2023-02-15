Россия призвала ООН провести расследование после материала Херша

«Когда Сеймур Херш предъявляет конкретные факты с указанием дат, когда это все рассматривалось в Белом доме и других подразделениях администрации США, и когда это все, изложенное им на бумаге, совпадает с фактически зарегистрированными событиями непосредственно на этих трубопроводах, ООН говорит, что у нас нет полномочий расследовать», — сказал он.