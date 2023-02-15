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43 минуты назад

Россия призвала ООН провести расследование после материала Херша

Lenta.ru

Россия призвала секретариат ООН провести расследование после появления материала правозащитника и журналиста Сеймура Херша о взрывах на «Северных потоках». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на рабочей встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, трансляция доступна на YouTube.

«Когда Сеймур Херш предъявляет конкретные факты с указанием дат, когда это все рассматривалось в Белом доме и других подразделениях администрации США, и когда это все, изложенное им на бумаге, совпадает с фактически зарегистрированными событиями непосредственно на этих трубопроводах, ООН говорит, что у нас нет полномочий расследовать», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что с сентября власти Швеции и Дании не отвечают на официальные письма премьер-министра России Михаила Мишустина.

Стали известны подробности взрыва на газопроводе «Северный поток»

Ранее в ООН объяснили отказ от расследования взрывов на «Северных потоках». Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик указала на отсутствие соответствующего мандата от юридического органа ООН.

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