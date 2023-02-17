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53 минуты назад

Дональд Трамп-младший высмеял Зеленского

Lenta.ruиещё 7

Губернатору страдающего от экологической катастрофы штата Огайо нужно выступать в маске с лицом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы добиться помощи со стороны американского правительства. Шуточный мем с таким посылом в сторис своего аккаунта в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) опубликовал сын экс-президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп-младший высмеял Зеленского
Фото: ТАССТАСС

В своих сторис Трамп-младший опубликовал мем, на котором губернатор штата изображен в маске с лицом Зеленского.

«Губернатор Огайо после того, как [президент США Джо<Джо] Байден отклонил его просьбу о помощи в случае стихийных бедствий», — сообщается в подписи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что администрация президента США Джо Байдена намеренно замалчивает техногенную катастрофу в штате Огайо.

Химическая авария в Огайо произошла 5 февраля. Поезд, перевозивший химические вещества, сошел с рельсов и загорелся. Жителей города Восточная Палестина, расположенного рядом с местом происшествия, эвакуировали.

После этого американские экоактивисты сообщили о гибели рыбы и домашних животных в районе ЧП. Также они высказали опасения, что химические вещества могут распространиться в воде и воздухе.

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