Губернатору страдающего от экологической катастрофы штата Огайо нужно выступать в маске с лицом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы добиться помощи со стороны американского правительства. Шуточный мем с таким посылом в сторис своего аккаунта в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) опубликовал сын экс-президента США Дональда Трампа.

Фото: ТАСС ТАСС

В своих сторис Трамп-младший опубликовал мем, на котором губернатор штата изображен в маске с лицом Зеленского.

«Губернатор Огайо после того, как [президент США Джо<Джо] Байден отклонил его просьбу о помощи в случае стихийных бедствий», — сообщается в подписи.

Химическая авария в Огайо произошла 5 февраля. Поезд, перевозивший химические вещества, сошел с рельсов и загорелся. Жителей города Восточная Палестина, расположенного рядом с местом происшествия, эвакуировали.