В ЮАР неизвестные расстреляли 8 человек на вечеринке по случаю дня рождения

В Южной Африке неизвестные убили 8 человек и ранили троих на дне рождения. Об этом рассказало издание TheGuardian.com.

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Трагедия произошла 29 января в южноафриканском городе Гебеха. В одном из частных домов проходила многолюдная вечеринка по случаю дня рождения. Внезапно на территорию дома ворвались двое неизвестных мужчину с оружием и начали массовый расстрел. Они сбежали сразу после нападения, успев убить семерых и ранить четверых. Впоследствии один из раненых скончался в больнице. На месте погибли три женщины и четверо мужчин.

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Никаких арестов по делу о массовом убийстве полиция Восточной Капской провинции еще не произвела. Сотрудники органов не называли имена убитых, но подтвердили, что среди них есть хозяин дома, в котором шла вечеринка.

Отмечается, что это нападение является последним в серии недавних перестрелок. Их количество и частота выявили государственные проблемы, связанные регулированием насильственных преступлений и широким распространением огнестрельного оружия.

Южная Африка уже отмечена высоким уровнем преступлений такого рода, убийства с применением оружия растут из года в год в течение десятилетия.

Четыре нападения в течение нескольких дней в июле 2022 года сосредоточили внимание властей на этой проблеме. В одном из массовых расстрелов, произошедшем 10 июля, погибли 15 человек и были ранены еще 8 в заведении общепита в поселке недалеко от Йоханнесбурга.

Ключевой свидетель нападения недавно исчез из поля зрения органов из-за опасений за свою жизнь.

По словам экспертов, большинство смертей в этих инцидентах стали результатом личных ссор между людьми, но все большая доля массовых убийств приходится на работу политически мотивированных преступных банд.

С апреля по конец июня 2021 года в ЮАР было совершено 5760 убийств. Этот показатель является одним из самых высоких на душу населения в мире. Около трети насильственных преступлений в месяц связано с применением огнестрельного оружия.

Участившиеся случаи массовых расстрелов возродили дебаты по поводу реформы закона об оружии в стране. Ранее энтузиасты предпринимали попытки запретить владение оружием для самообороны, но столкнулась с жестким отпором во время публичного спора в прошлом году.