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27 минут назад

В НАТО решили усилить оборонную поддержку двух стран

Мария Иванова

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса договорились усилить поддержку оборонного потенциала «партнеров, находящихся в опасности», - Грузии, Молдавии, Боснии и Герцеговины. Об этом сообщается на сайте альянса.

В НАТО решили усилить оборонную поддержку двух стран
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое заявление Столтенберг сделал 15 февраля по итогам встречи министров обороны стран НАТО.

Министры также договорились продолжить укреплять оборону альянса и его способности по сдерживанию.

«Это отражает реальность того, что мы живем в более опасном мире. С агрессивным поведением России, постоянной угрозой терроризма и вызовами со стороны Китая», - подчеркнул Столтенберг.

Министры также обсудили пути наращивания промышленных мощностей и пополнения запасов вооружений и боеприпасов на фоне масштабных поставок оружия Украине.

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На встрече присутствовал министр обороны Украины Алексей Резников, в НАТО ему пообещали усилить поддержку ВСУ, включая предоставление большего количества тяжелых вооружений и военную подготовку солдат.

Ранее министры иностранных дел НАТО провели встречу в Румынии, на которую были также приглашены главы МИД Украины, Грузии и Молдавии. По итогам встречи была расширена помощь альянса Украине, в нее включили горючее и лекарства.

В мире,Алексей Резников,Йенс Столтенберг,НАТО,
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