В НАТО решили усилить оборонную поддержку двух стран

Такое заявление Столтенберг сделал 15 февраля по итогам встречи министров обороны стран НАТО.

Министры также договорились продолжить укреплять оборону альянса и его способности по сдерживанию.

«Это отражает реальность того, что мы живем в более опасном мире. С агрессивным поведением России, постоянной угрозой терроризма и вызовами со стороны Китая», - подчеркнул Столтенберг.

Министры также обсудили пути наращивания промышленных мощностей и пополнения запасов вооружений и боеприпасов на фоне масштабных поставок оружия Украине.

На встрече присутствовал министр обороны Украины Алексей Резников, в НАТО ему пообещали усилить поддержку ВСУ, включая предоставление большего количества тяжелых вооружений и военную подготовку солдат.