В НАТО утвердили руководство для ответа на новые угрозы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что главы минобороны стран альянса утвердили руководство по долгосрочному оборонному планированию, для возможности ответа на новые угрозы. Об этом пишет РИА Новости.

Он также сообщил, что министры договорились расширить военную помощь Боснии и Герцеговине, Грузии и Молдавии.

«Министры обсудили нашу приверженность другим партнерам, которые под риском. И мы договорились продвинуть нашу поддержку, чтобы усилить их оборонные способности и устойчивость», - сказал он.

Кроме того, он на встрече в Брюсселе были достигнуты договоренности более договорились интенсивно работать с ВПК, чтобы увеличить производство боеприпасов. Также было принято решение усилить охрану подводной инфраструктуры. Это связано с подрывом газопровода «Северный поток».